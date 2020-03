Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Paul Breitner sieht das Internationale Olympische Komitee als Negativ-Beispiel im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. „Wenn ich diese unverantwortlichen Profilneurotiker des IOC sehe, kommt mir das Kotzen! Die wollen allen Ernstes ein Hochamt des Dopings in Tokio im Sommer. Sind die blind? Wissen die nicht, was jetzt abgeht?“, schimpfte Breitner. Im Video oben hören und sehen Sie, was betroffene Sportler zu Tokio 2020 sagen.