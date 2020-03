Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit wird nun der Verkehr auch an 30 Grenzübergangsstellen zur Schweiz, an elf Übergängen zum Fürstentum Liechtenstein, an 58 Grenzübergängen zu Deutschland sowie an 51 slowenischen und 43 ungarischen Grenzwegen zur Gänze eingestellt.