Salzburgs Schulen sind zurzeit so gut wie leer: Am Donnerstag waren nur 104 der 44.388 betreuungspflichtigen Jugendlichen anwesend. „Das entspricht 0,23 Prozent“, informiert Bildungslandesrätin Maria Hutter. Um die Situation für die Familien zu erleichtern, haben sich Salzburgs Studenten etwas einfallen lassen: Lern-Betreuung zu Hause. „Der Ort des Lernens hat sich von der Schule in die eigenen vier Wände verlagert. Diese Umstellung hat dafür gesorgt, dass nicht jeder Schüler beim Lernen eine Begleitung hat “, erklärt Juliana Naglmayr aus dem Vorsitzteam der Hochschulvertretung an der PH Salzburg. 70 Studis haben sich bislang gemeldet, um Schülern und Eltern per Video unter die Arme zu greifen.