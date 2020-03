Unglaubliche Szenen spielten sich am Freitagabend über Dornbirn ab. Während sich ein Großteil der Bevölkerung an die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen hielt, drehten zwei Gleitschirmflieger in aller Ruhe ihre Runden über der Stadt. Und das, obwohl in nur wenigen Kilometer Entfernung bereits ein Gewitter tobte.