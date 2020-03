Viele Sportstars haben bereits in der aktuellen Corona-Krise bei der #stayathomechallenge ihr Können gezeigt und mit einer Toilettenpapier-Rolle mehr oder weniger lange gegaberlt - doch so wie der ehemalige Slalom-Star Felix Neureuther hat es noch niemand gemacht. Selbst in Skischuhen absolvierte der Deutsche die Aufgabe, welche zum Daheimbleiben auffordern soll, besser als so mancher Profi-Kicker. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.