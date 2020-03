Der Ansturm auf das AMS war enorm. Am Montag gab es 45.000 Telefonanrufversuche in der Steiermark, bis Freitag sank die Zahl auf 8200. Die maximale Kapazität beträgt 6000 Anrufe am Tag. Was in der Steiermark besonders gut funktioniert hat: Verhältnismäßig wenig Kunden kamen direkt in die (mit Sicherheitspersonal gesicherten) Geschäftsstellen, am Donnerstag waren es gerade einmal 400.