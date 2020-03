Einzelverträge mit Mitarbeitern zur Kurzarbeit

Lauda hat in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter appelliert, sich bei der Gewerkschaft für die Kurzarbeit einzusetzen, und will mit den Mitarbeitern Einzelverträge zur Kurzarbeit abschließen. Laut dem Portal Austrianaviation.net sollen die Mitarbeiter bis Sonntag entscheiden, ob sie diesen Kurzarbeitsvereinbarungen zustimmen. Die Gewerkschaft habe sich aber hinter die Mitarbeiterin gestellt, die sich als gewählte Betriebsrätin sieht, deren Bestellung aber von Lauda gerichtlich angefochten wurde. Der Gerichtstermin dazu ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen.