Die Corona-Krise hat auch vor der Justiz nicht halt gemacht. Aus Sicherheitsgründen werden bis auf Weiteres Angeklagte im Grauen Haus nicht mehr vorgeführt. Sie verbleiben in der JA und werden für ihre Verhandlung in einen Raum gebracht, der mit einer Videoanlage ausgestattet wurde. Es werden aktuell auch nur mehr dringende Verhandlungen in Haftsachen abgewickelt, wo es um Fristen geht und klar ist, dass eine längere Inhaftierung unverhältnismäßig und damit in menschenrechtlicher Hinsicht bedenklich wäre.