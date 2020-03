„Krone“: Seit gut einer Woche gelten die Ausgangsbeschränkungen. Die Leute „picken“ oft aufeinander. Gibt es bei Ihnen bereits vermehrt Anrufe?

Eva Schuh: Aktuell ist es noch ruhig. Das Phänomen kennen wir aber von Weihnachten. Auch da sind in den meisten Fällen alle zu Hause, die Konflikte entstehen dann aber erst nach Silvester. So wird es auch in dieser schwierigen Situation sein. Wir befürchten in den nächsten ein bis zwei Wochen eine massive Steigerung der häuslichen Gewalt.