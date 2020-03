Drittes Todesopfer in Niederösterreich

Der 81-Jährige ist das dritte Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich. Ebenfalls am Freitag war eine 96-Jährige im Landesklinikum Melk gestorben, am Mittwoch ein 76-Jähriger im selben Spital. Zwölf auf das Coronavirus positiv getestete Menschen sind somit bislang insgesamt in Österreich gestorben.