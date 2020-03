Gegen 09.30 Uhr fuhr ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Maierhof. Vorne am Traktor war eine Frontpackerwalze montiert. Der 73-Jährige beabsichtigte in weiterer Folge, auf die B74 einzubiegen. Als er bei der Kreuzung anhielt, dürfte das montierte Arbeitsgerät in die Bundesstraße geragt haben, weshalb eine aus Richtung Gleinstätten kommende 17-jährige Pkw-Lenkerin damit kollidierte. Das Auto geriet ins Schleudern und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.