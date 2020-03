„Wir wollen nicht alle Haushalte beliefern, sondern jenen helfen, die in einer besonders schwierigen Lebenssituation sind“, meinte der Stadtchef. Mehr als 3200 Anrufe hat man am Service-Telefon bereits verzeichnet. In bestimmten Fällen wurden auch notwendige Medikamente oder benötigtes Brennholz organisiert. Für Gesundheits- und Pflegeleistungen sowie Wäsche Waschen, Putzen, und den Einkauf von speziellen Lebensmitteln vermittelt das rund 25-köpfige Team den Kontakt zu den dafür jeweils zuständigen Organisationen.