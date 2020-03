Auch Österreichs rund 15.000 Sportvereinen steht nun die Möglichkeit der „Corona-Kurzarbeit“ offen. Darauf hat sich am Freitag Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) mit den Sozialpartnern verständigt. Bisher konnten die Kurzarbeit nur Klubs der Bundesliga in Anspruch nehmen. „Das ist immens wichtig für den rot-weiß-roten Sport“, teilte BSO-Präsident Hans Niessl in einer Aussendung mit.