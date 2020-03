„Bravo“-Magazin kostenlos zum Download

„Zur Zeit ist das große Thema die Corona-Krise. Soziale Kontakte sollte man so gut es geht meiden, Veranstaltungen finden nicht statt und geplante Urlaube müssen auch ausfallen. Wir haben uns gefragt, wie wir vom Bravo-Archiv einen kleinen Beitrag dazu leisten können, diese schweren Zeiten ein wenig schöner zu gestalten. Deswegen stellen wir euch hier kostenlos unsere Bravo-Ausgaben zur Verfügung. Und damit auch jede Generation etwas davon hat, gibt’s aus jedem Jahr jeweils eine Ausgabe. Ihr findet hier von 1956 bis zum Jahr 1994 (weil wir erst bis zu diesem Jahr digitalisert haben) jeweils die erste Augabe vollständig und komplett kostenfrei als Download vor. Außerdem gibt’s noch einen Bravo-Starschnitt. Also kramt mal wieder die Scheren und Klebstifte hervor und fangt an zu basteln!“, heißt es auf der Seite des Bravo-Archivs online. Fans von dem Kult-Magazin dürfen sich also freuen, denn es wird nostalgisch.