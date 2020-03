94-Jährige in Wien gestorben

Zuletzt war am frühen Donnerstagabend der Todesfall einer 94-Jährigen in Wien bekannt geworden. Die Frau, die unter mehreren Vorerkrankungen litt, war eine Bewohnerin der Betreuungseinrichtung Haus Hohe Warte, wo mehrere Fälle von Covid-19 aufgetreten waren. Sie befand sich seit mehreren Tagen im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Behandlung.