Beisl in Meidling war geöffnet

„Die Akzeptanz der Verhaltensregeln ist bei der Bevölkerung überwiegend vorhanden“, berichtete Eidenberger vor Journalisten am Donaukanal, der Freitagmittag von Beamten der Bereitschaftseinheit (BE) und Bezirkskräften bestreift wurde. Mehrere Lokale - etwa ein Beisl in Meidling - hätten sich jedoch nicht an die angeordnete Betriebssperre gehalten. Die Betreiber müssen nun mit Geldbußen von bis zu 30.000 Euro rechnen.