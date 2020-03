Auch das Saarland will Ausgangsbeschränkungen erlassen

Auch das an Frankreich und Luxemburg grenzende Saarland will im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das wollte Ministerpräsident Tobias Hans noch am Freitag dem Kabinett zum Beschluss vorschlagen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit. Als Reaktion auf die Sorglosigkeit vieler Menschen hatte die Diskussion über Ausgangssperren oder Betretungsverbote von Parks und Plätzen in Deutschland vorher an Fahrt aufgenommen.