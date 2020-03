Wien-Energie-Mitarbeiter freiwillig in Isolation

Um den WIenern Strom und Wärme auch in Zeiten des Coronavirus garantiert zur Verfügung stellen zu können, wurden in den Müllverbrennungsanlagen Spittelau, Flötzersteig, Simmeringer Haide und im Kraftwerk Simmering in den vergangenen Wochen Isolierstationen vorbereitet. Nun haben sich 53 Wien-Energie-Mitarbeiter freiwillig dazu bereit erklärt, in diese Anlagestandorte zu ziehen und dort für die kommenden Wochen vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten und von ihren eigenen Familien getrennt zu leben, um eine Ansteckung mit allen Möglichkeiten zu verhindern.