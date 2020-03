Die Kontrollen werden von den Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde des Bezirks Leibnitz durchgeführt. „Sie haben noch am späten Donnerstagabend von einem ABC-Trupp des Bundesheeres eine Einweisung bekommen“, schilderte Walch, denn richtiges An- und Ausziehen der Schutzausrüstung will gelernt sein. Unterstützung gibt es von Polizei und Bundesheer.