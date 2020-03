Weitere Einschränkungen im Schienennahverkehr

Im Wesentlichen bietet der VVT mit den ÖBB in Tirol ab kommenden Montag einen Stundentakt der Regiozüge für die Pendler an Werktagen an. Dieser wird vor allem in den Hauptverkehrszeiten durch zusätzliche REX-Verbindungen im Inntal verstärkt. Mit dieser Taktung ist von Montag bis Freitag sowohl zwischen Landeck und Innsbruck, als auch zwischen Kufstein und Innsbruck ein Weiterkommen zumindest im Stundentakt garantiert. Auch auf der Karwendelstrecke von Innsbruck bis Scharnitz, im Wipptal bis Steinach am Brenner (und weiter mit dem Bus bis Gries), sowie zwischen Wörgl und Hochfilzen verkehren die Regiozüge im Stundentakt. Die Strecke zwischen Lienz und Sillian wird im Zweistundentakt bedient, mit Busanbindung von Weitlanbrunn. Zu beachten ist, dass keine Schienenverbindungen nach Italien und Deutschland möglich sind, auch die EC-Direktverbindungen zwischen München und Oberitalien wurden bereits eingestellt.