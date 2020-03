„Wirtschaft kann nicht über Monate lahmgelegt werden“

Grundsätzlich sei das Gesetzespaket für die Bewältigung der Corona-Krise in Österreich aber unterstützenswert, betonte Meinl-Reisinger. Auch der Regierung zollte sie Respekt und bedankte sich für das Krisenmanagement. „Ich habe große Hochachtung vor der Leistung der handelnden Personen“, so die NEOS-Klubobfrau. Auch wenn sie auf ein baldiges Ablaufdatum der Maßnahmen hoffe, sei ihr klar, dass es nicht nur um ein oder zwei Woche gehe, so Meinl-Reisinger. Weil man die Wirtschaft allerdings nicht über Monate lahmlegen könne, appellierte sie an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), die Corona-Testungen auszubauen - nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern vor allem wegen der Gesundheit der Menschen, die jetzt an erster Stelle stehe.