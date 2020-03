Mit DirectX 12 Ultimate kommt nun eine herstellerunabhängige 3D-Schnittstelle, die sowohl von Nvidia- als auch AMD-Grafikchips unterstützt wird und auch in Microsofts nächster Xbox, in der ein Achtkern-Chip mit RDNA2-Grafik aus dem Hause AMD verbaut wird, Thema sein wird. Die neue Grafikarchitektur wird in weiterer Folge auch in neuen Radeon-Grafikkarten Einzug halten, also auch am Windows-PC wichtig.