Rüscher rechnete in den nächsten zwei Wochen mit weiter steigenden Zahlen an Verdachtsfällen und erinnerte daran, dass vor allem Senioren zu Hause bleiben sollten. Sie wisse aus zahlreichen Berichten, dass viele Ältere ihre Besorgungen noch immer selbst erledigten, so die Landesrätin. Auch an den Spitälern wirken sich die Quarantänemaßnahmen aus. Laut Rüscher sind in Vorarlberg derzeit 164 Spitalsmitarbeiter für 14 Tage nicht verfügbar, weil sie Kontaktpersonen waren.