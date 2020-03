Wer in diesen Zeiten hoffentlich über einen eigenen Balkon oder eine eigene Terrasse verfügt, sollte dies nützen. Am Freitag beginnt zwar der Frühling, doch er wird vorläufig der letzte richtig sonnige, warme Tag in Tirol sein „Ich rechne mit Höchstwerten um die 20 Grad“, sagt Manfred Bauer von der ZAMG in Innsbruck. Der Tag wird daher noch sehr sonnig beginnen, erst am Nachmittag treffen erste Quellwolken in Tirol ein.