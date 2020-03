Eine sensationelle Entdeckung haben Forscher in den fossilen Überresten eines Fisches gemacht, der vor rund 380 Millionen Jahren im seichten Wasser einer Flussmündung in der heutigen kanadischen Provinz Kanada herumgeschwommen ist. In den Brustflossen des Elpistostege watsoni getauften Tieres fanden sie, was sie als „evolutionären Ursprung der menschlichen Hand“ bezeichnen.