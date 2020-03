Anzeigen für Unbelehrbare

Die Nicht-Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen sorgt für Dauereinsätze der Exekutive und zahlreiche Anzeigen in allen Bundesländern. In Tirol, wo derzeit 530 positive Coronavirus-Testergebnisse vorliegen, hagelte es bereits 91 Anzeigen. In Wien, wo das Frühlingswetter ebenfalls Tausende Menschen ins Freie gelockt hatte, war die Einhaltung des „Ein Meter Abstand“-Gebots teilweise aufgrund des Gedränges nicht möglich - in der Bundeshauptstadt wurden bereits mehr als 500 Anzeigen erstattet. Es drohen jeweils „einige Hundert Euro“ Strafe.