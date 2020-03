An die Nummer 0512 5360 6120 können sich von Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr, vor allem Senioren sowie bewegungseingeschränkte Menschen aber auch all diejenigen, die auf Unterstützung angewiesen sind, wenden. Die Freiwilligenhilfe wird von der Stadt Innsbruck gemeinsam mit der Corona Nachbarschaftshilfe Tirol koordiniert. „Die Hilfsbereitschaft ist aktuell wirklich enorm. Dank der Hotline können wir die zahlreichen Freiwilligen nun mit den Hilfsbedürftigen über unser ,Buddy-System‘ in Verbindung bringen. Ich freue mich sehr, dass es so schnell gelungen ist, gemeinsam mit der Stadt Innsbruck, dieses Projekt auf die Beine zu stellen“, betont Michael Mingler, Initiator und Koordinator von Innsbruck-Hilft. Die Innsbruck-Hilft-Hotline ist auch für gesunde Menschen gedacht, die mit Erledigungstätigkeiten und Einkäufen unterstützen möchten. Wichtig ist, eine gegenseitige Ansteckung zu vermeiden und die Abstandsregeln einzuhalten.