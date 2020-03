China-Legionär Marko Arnautovic hat sich erstmals öffentlich zur Coronavirus-Krise geäußert. Der österreichische Nationalspieler wandte sich mit einem „dringenden Appell“ an seine Landsleute. „Nehmt die Lage ernst und bleibt zu Hause“, sagte der 30-Jährige in einer Videobotschaft, die der ORF am Donnerstagabend in der „ZiB2“ ausstrahlte.