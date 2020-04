So schlimm die Ausbreitung des Corona-Virus für uns alle ist, so wichtig sind in dieser Zeit auch positive Nachrichten. Die Cellstar-Serie mit Creme, Serum, Augencreme und Beautyshot ist ja schon bekannt. Die tollen Produkte mit einzigartigen Wirkstoffen sind nunmehr seit vier Jahren die beliebteste österreichische Apothekenkosmetik.