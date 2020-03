Bundeskanzler Kurz appellierte an die Bevölkerung: „Bitte halten Sie durch!“ Es sei klar, „dass es im Moment sehr viel Unsicherheit in unserem Land gibt“. Dennoch würden die Maßnahmen wirken und „wir schaffen, was wir uns vorgenommen haben“, so Kurz. Eine Reduktion der sozialen Kontakte bedeute eine Reduktion des Ansteckungsrisikos, betonte der Kanzler.