Smartphones sind Gift für die Konzentration

Arbeitspsychologe Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld sagt, das Problem der Ablenkung in der Arbeitswelt ist durch das Smartphone größer geworden. Das habe mit dem uralten menschlichen Bedürfnis nach sozialen Kontakten zu tun. Wenn dreimal am Tag der Briefträger käme, würde man auch dreimal am Tag zum Briefkasten gehen. Doch durch solche Ablenkungen werde der Mensch aus seiner Konzentration gerissen. Wenn man zum Beispiel ein Mail beantworte, brauche man bis zu fünf Minuten, um an die unterbrochene Arbeit anzuknüpfen.