Nach all den Negativschlagzeilen um sexuelle Belästigungen, abgesagter Fashionshow und Umsatzeinbrüche 2019 versucht Victoria’s Secret 2020 einen Neuanfang. Anstatt nur noch spindeldürre Supermodels in den 20ern in die Sexy-Unterwäsche zu stecken, soll eine neue Kampagne sich an Frauen aller Größen und Altersstufen richten.