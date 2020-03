Verletzungen unbestimmten Grades erlitt am Donnerstag gegen 16 Uhr eine 42-Jährige aus Wernstein nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad. Die Lenkerinwar nach einer kurzen Pause in Wernstein am Inn auf ihr Fahrrad gestiegen und kam auf der Hofötzer Gemeindestraße beim Anfahren aus unbekannter Ursache zu Sturz.