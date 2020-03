Beschluss künftig per Videkonferenz

Der Ministerrat wird gemäß der Gesetzesänderung auch per Videokonferenz beschlussfähig sein. VfGH, VwGH und Oberster Gerichtshof können ebenfalls Entscheide fällen, ohne persönlich zusammentreten zu müssen. Die zuständigen Behörden können künftig an Mobilfunkbetreiber den Auftrag erteilen, SMS in Krisensituationen zu versenden.