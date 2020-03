Abrücken ohne Einsatz

Die Florianijünger vermeldeten: „Beim Eintreffen am Einsatzort zeigte sich zwar durchaus eine Rauchentwicklung, welche jedoch nicht mit einem Brandgeschehen in Verbindung gestanden ist. Es war Wasserdampf, der aus der Anlage ausgetreten ist. So konnte die Feuerwehr recht zeitnah wieder abrücken.“