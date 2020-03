Für sie haben die Regierungen bereits „zu viel Kontrolle über unser Leben“ und sie befürchtet, dass Ausnahmezustände zu weiteren Repressalien für die privaten Freiheiten führt. Lilly deutet an, dass für sie die Panikmache nur ein politischer Schachzug in Hinsicht auf die Präsidentschaftswahlen in den USA sein könnte: „Es ist doch vor jeden Wahlen etwas anderes.“