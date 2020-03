Wir entdecken in diesen Tagen die Mutigen und die Feiglinge, die Verdorbenen und die Naiven, die Egoisten und die Hilfsbereiten. So sitzen wir zusammen in einem schwankenden Boot mit jenen, die eben noch auf ihren Jachten die anderen Existenzen verachteten und verlachten. In dieser Lage wird deutlich, wer an der Seite der Herde treuer Hirtenhund oder eitler Königspudel ist. Da entlarven sich jene, die unverdrossen ihren alten Seilschaften verbunden bleiben im Unterschied zu den bislang Unauffälligen, die auch Brücken über die Gräben schlagen können.