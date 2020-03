Walser: Nicht in Ordnung

„Ich appelliere an Auftraggeber, hier besonnen vorzugehen. In dieser Situation mit Pönalen zu drohen ist überhaupt nicht in Ordnung“, sagt dazu WK-Präsident Christoph Walser. Unternehmer und Mitarbeiter sollten gemeinsam entscheiden, welche Baustellen bedient werden können. Er spricht sich gegen generelle Schließungen aus: „Wenn man die Baubranche komplett runterfährt, dann ist ein Dominoeffekt auf andere Branchen zu befürchten.“