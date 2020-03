Kein Gasthausbesuch, kein Fußballtraining - im schlimmsten Fall ein Jobverlust und eine Beziehung, die vielleicht auch vor Corona schon konfliktgeladen war: Das Virus und die damit einhergehende Isolation könnte für Frauen drastische Folgen haben. Berichte aus China zeigen einen massiven Anstieg häuslicher Gewalt in der Zeit der Quarantäne - und auch in Österreich vermelden einige Hotlines, wie etwa die „Frauenhelpline gegen Gewalt“, bereits vermehrt Anrufe. „Wir haben viele Anrufe von Frauen, die Angst davor haben, mit dem gewalttätigen Partner auf engsten Raum verwiesen zu sein“, schildert Gabi Plattner vom Tiroler Frauenhaus. Auch die Anfragen nach Plätzen seien in den vergangenen Tagen gestiegen. Das Land Tirol reagierte deshalb sofort. „Wir schaffen zusätzliche Plätze. Keine Frau und kein Kind wird alleinegelassen. Jeder, der Hilfe braucht, bekommt sie auch“, betont Soziallandesrätin Gabriele Fischer.