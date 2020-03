Vertuschungsbefehl von oberster medizinischer Behörde

Die Laborergebnisse sollen an das Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) in Peking weitergeleitet worden sein. Doch anstatt das Land auf eine nationale Krise vorzubereiten, erließ die Nationale Gesundheitskommission, Chinas oberste medizinische Behörde, den Vertuschungsbefehl. Zudem hielt man geheim, dass sich Teile des medizinischen Personals bei den Patienten in Wuhan angesteckt hatten. Dabei hätte allein durch diese Tatsache klar sein müssen, dass die neue Krankheit hochinfektiös ist.