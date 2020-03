Fahrlässig ist für viele die Vorgehensweise in einem Therapiezentrum in Walchsee. Es könnten rund 40 Menschen infiziert sein! Die ganze Sache kam ins Rollen, als sich zwei medizinische Fachkräfte, die in der Lymphödemklinik Wittlinger in Walchsee beschäftigt sind, bei der „Krone“ meldeten.