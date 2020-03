Der Baukonzern Porr stellt den laufenden Betrieb seiner mehr als 1000 Baustellen in Österreich zum allergrößten Teil ein. Alle Arbeiter und der Großteil der Angestellten werden zur Kurzarbeit angemeldet, gekündigt werde niemand, damit nach der Krise die Bautätigkeit rasch wieder weitergehen können, teilte Porr am Donnerstagabend mit. International werde aus heutiger Sicht der Baubetrieb fortgeführt. Am Mittwoch hatte Österreichs größter Baukonzern, die Strabag, die Einstellung aller Baustellen in Österreich angekündigt.