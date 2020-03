Auf Initiative des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben zahlreiche europäische Radiosender beschlossen, am Freitag (20.3.) um 8.45 Uhr das Lied „You‘ll Never Walk Alone“ von Gerry and the Pacemakers zu spielen. Neben dem größten Privatradio Österreichs, kronehit, nehmen auch die ORF-Radios an dieser Aktion teil.