Vergleichen kann man den Umgang mit dem Virus mit Phänomenen aus der Hypnose, also der Methode, jemanden in Trance zu versetzen. Das ist ein fokussierter Aufmerksamkeitszustand, wo man die Umgebung ausblendet und sich nur mehr auf bestimmte Worte oder Inhalte konzentriert. Je öfter ich also Begriffe wie Gefahr, Krise oder Katastrophe nutze oder höre, desto mehr verankert sich das in den Gedanken.