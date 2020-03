Das Olympische Feuer wird am Freitag in Japan erwartet, bei Athleten erlischt die Flamme der Begeisterung für die Sommerspiele immer mehr. Der Traum jedes Sportlers ist durch die Coronavirus-Pandemie für viele zum Alptraum geworden. „Jeden Tag, an dem die Sportler nicht trainieren können, wird es schwieriger, dass faire Spiele stattfinden können“, sagte Max Hartung, Vorsitzender von Athleten Deutschland.