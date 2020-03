Neubau mit 150 Betten als wichtige Reserve

In Italien ist die Zahl der schweren Krankheitsfälle extrem gestiegen. Dort gibt es in Spitälern bereits große Engpässe. Dass es auch in Tirol so schlimm kommt, damit rechnen die Ärzte derzeit nicht. Aber eine Prognose sei schwierig. In Hall will man vorbereitet sein. Dort wird gerade ein neues Hauptgebäude errichtet. Noch ist es nicht fertig. „Dort ist Platz für rund 150 Betten. Wenn es notwendig wird, können wir auch dort eine Station einrichten. Deshalb wird auf der Baustelle auch weiter gearbeitet“, berichtet der kaufmännische Direktor Wolfgang Markl.