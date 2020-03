Scheidungskinder sollen auch in Corona-Krisenzeiten weiterhin beide Elternteile sehen dürfen. Dies stellte das Justizministerium am Donnerstagnachmittag klar, nachdem es zuvor mitgeteilt hatte, dass Kinder den nicht betreuenden Elternteil weder besuchen noch von diesem besucht werden dürfen. In einem neuen Erlass des Gesundheitsministerium solle nun eine „Ausnahme“ aufgenommen werden, hieß es.