44 Corona-Todesfälle in Deutschland

Bei unseren Nachbarn in Deutschland sind bisher mindestens 14.905 Infektionen bekannt, 44 Infizierte sind bundesweit gestorben. Besonders hohe Zahlen an Infizierten haben in Deutschland die Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit mehr als 4970, Bayern mit mehr als 2280 und Baden-Württemberg mit mehr als 2740 Fällen. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die von Deutschland in der Corona-Krise Anfang März verhängte Ausfuhrsperre für Schutzausrüstungist indessen am Donnerstag ganz gefallen, wie das Wirtschaftsministerium in Wien mitteilte.