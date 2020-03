Leere Gassen, ein verlassener Bahnhof, gestapelte Möbel vor den Lokalen: Zell am See wird in diesen Tagen zur Geisterstadt. Die Pinzgauer halten sich an die Ausgangsbeschränkungen. In der Bezirkshauptmannschaft wurde ein Krisenstab in zwei Teams gebildet. Immer mehr Gemeinden kommen dazu. Donnerstagnachmittag informierte Saalfelden die Bevölkerung über zwei erste Fälle. 29 sind es insgesamt. Damit schnelle Gewissheit über eine mögliche Infizierung da ist, wertet jetzt auch das Tauernklinikum Proben, die beim Drive-in in Zell genommen werden, aus.