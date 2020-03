Die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise funktionieren großteils - aber nicht bei allen sind die nötigen Maßnahmen angekommen. Mit einer harten Linie (siehe auch Video oben) geht man bei der Polizei nun gegen Verstöße vor. Hunderte Corona-Sünder wurden am Donnerstag in ganz Österreich angezeigt - allein in Wien waren es 500 Anzeigen, wie Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Abend in der „ZiB 2" sagte. Die Konsequenzen sind in der Geldbörse durchaus zu spüren: Denen, die gegen das „Ein Meter Abstand“-Gebot verstoßen, drohen „einige 100 Euro“ Strafe.